Зеленский назвал «лучший вариант» для россиян

После взрыва на Крымском мосту у россиян есть только один лучший вариант действий – бегство с оккупированных территорий Украины, сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Сегодня на территории нашего государства был не плохой и в большей степени солнечный день. На значительной территории около 20 градусов тепла и солнца, к сожалению в Крыму было облачно, хотя и тоже тепло. Но какими бы ни были тучи, украинцы знают, что делать, и знают, что наше будущее оно солнечное. Это будущее без оккупантов на всей нашей территории, в том числе и в Крыму. Если оккупанты убегут, пока имеют такую возможность, это будет лучший вариант для них", - заявил президент Украины.

Зеленский добавил, Украина гарантирует "всем российским военным, которые добровольно сложат оружие и сдадутся в плен, сохранение их жизни. Украина всегда соблюдает все международные нормы и конвенции".