Наступают украинцы и в Луганской области

Вооруженные силы Украины успешно продвигаются в Луганской области по направлению к городу Сватово.

Украинские телеграм-каналы сообщают об освобождении села Стельмаховка. Отмечается, что до Сватово остается менее 20 километров.

Ранее пресс-служба Кабмина Украины сообщила, что украинские военные освободили 40 населенных пунктов, которые находятся в Лиманской и Святогорской районах Донецкой области.