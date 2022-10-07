Взбешенный российский депутат требует «вколотить Украину в XVIII век»

Дать «максимально жесткий ответ» на разрушение пролетов Крымского моста предложил заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой в своем Telegram-канале.

«Хватит ждать! Ответ должен быть максимально жестким: мосты, электростанции, все дороги из Польши, штабы и правительственные убежища. Нам придется вколотить Украину в XVIII век. Потом, после победы, все восстановим», - буквально брызжет злобой Толстой.

Разгневанный депутат не забыл и «пожалеть» украинцев. Но, по словам Толстого, «надо понять: текущее состояние, когда идет операция и наши парни воюют, а где-то организовывают праздники и салюты, уже затянулась».

Что касается Запада, то вице-спикеру Госдумы «плевать на Запад, для нас важнее сейчас мобилизация в сознании русского человека».

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Часть автодороги разрушилась, однако власти заверили, что восстановление моста займет не так много времени.