Москва не отказывается от посреднических услуг на переговорах с Киевом, которые предлагают многие страны. Эти страны должны убедить Киев прекратить боевые действия и вернуться к переговорам, заявил в интервью российским СМИ директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"В настоящее время свое посредничество в переговорах России и Украины предлагают многие страны. Недостатка в посреднических услугах нет, и мы от них не отказываемся", - сказал Полищук.

По словам российского дипломата, Россия готова к переговорам, "но, как уже говорилось, выбор жителей новых регионов России обсуждать не станем. Киевские власти должны отнестись к их волеизъявлению с уважением, иначе переговоров не получится".

Полищук указал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной и в конце февраля Москва "ответила на просьбу" Киева начать переговорный процесс. "Он [Киев] был готов зафиксировать постоянный нейтралитет, безъядерный и внеблоковый статус, демилитаризацию и денацификацию Украины в обмен на гарантии безопасности. Когда проект договора стал приобретать приемлемые очертания, Киев прервал переговорный процесс. Явно по указке западных кураторов, которым мир не нужен", - считает директор департамента.

Полищук назвал "абсолютно неконструктивной" позицию президента Украины Владимира Зеленского, который ранее отказался вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным: "Она лишена здравого смысла и не отвечает интересам самой Украины. Чем больше откладываются переговоры, тем дальше сдвигается их отправная точка, причем не в пользу Киева".