Российский депутат опасается, что «нам взорвут Кремль»

Коллективный Запад объявил России войну на уничтожение и ведет ее всеми возможными способами, сказал в интервью российским СМИ член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

По его словам, на взрыв Крымского моста нужно ответить адекватно, иначе можно дождаться, что «нам взорвут Кремль».

«Весь коллективный Запад объявил нам войну на уничтожение и ведет ее всеми доступными и недоступными способами, в том числе и террористическими. И если мы не будем адекватно отвечать, то, наверное, дождемся, когда у нас и Кремль взорвут», — считает Соболев.