В Тегеране предупредили: ударим по «антииранским группировкам»

Командование Корпуса стражей исламской революции предупредило, что возобновит удары по базам «антииранских группировок» в иракском Курдистане в случае их новых вылазок в пограничных районах. Об этом сообщил телеканал Al-Alam, передавший заявление командования КСИР.

«Иракские власти должны положить конец бесчинствам антииранских группировок, и только в таком случае прекращение огня будет продлено, - говорится в документе. - Если этого не произойдет, стражи исламской революции возобновят контртеррористические операции».

В нем указывается, что КСИР «оставляет за собой право определить цели, по которым будут нанесены удары, и выбрать средства для их уничтожения».

3 октября официальный представитель МИД Ирана Насер Канани указал «на необходимость очистить Ирак от действующих с его территории террористических группировок».