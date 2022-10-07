Напряженность между Украиной и Беларусью

Беларусь обвинила Украину в якобы подготовке удара по территории их государства. В украинском внешнеполитическом ведомстве это назвали частью плана РФ по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины.

В заявлении МИД Украины говорится, что "вечером 8 октября в МИД Беларуси был приглашен посол Украины в Минске Игорь Кизим, которому была вручена дипломатическая нота. В ноте белорусская сторона утверждает, что Украина планирует нанести удар по территории Беларуси. Эта информация не соответствует действительности... Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может являться частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины".

В МИД подчеркнули, что "...Украина никогда не посягала на чужие территории. Мы четко придерживаемся основополагающих норм и принципов международного права и Устава ООН".