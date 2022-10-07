«Шедевр тайной диверсии»: эксперты о подрыве Крымского моста
В субботу около шести часов утра по московскому времени на Керченском мосту, который ведет из Краснодарского края России в Крым, прогремел взрыв, что привело к обрушению части дорожного полотна, на мосту начался пожар, были повреждены железнодорожные пути.
Русская служба BBC собрала версии экспертов о том, как такой взрыв мог быть возможен и к каким последствиям он приведет. Приводим материал издания с некоторыми сокращениями.
По мнению старшего эксперта по взрывчатым веществам британской армии в отставке (имя и фамилия не указываются), подрыв Керченского моста стал "шедевром тайной диверсии". "Отсутствие явных взрывных/осколочных повреждений на дорожном полотне говорит о том, что авиационное оружие не применялось", - отметил он в разговоре с корреспондентом BBC. Эксперт считает, что причиной взрыва могла стать "атака снизу" моста. Он предполагает, что взрывы на автомобильном мосту и железнодорожных путях "были инициированы почти одновременно с помощью кодированной радиокоманды".
Генерал австралийской армии в отставке Мик Райан говорит, что для подобного обрушения моста необходимо много взрывчатки - несколько человек не смогли бы принести столько на себе. Для этого также потребовался хорошо продуманный план взрыва, отмечает эксперт, поскольку железобетонные мосты - самые устойчивые из всех.
BBC отмечает, что на мосту действует строгая система безопасности. Любой грузовик, въезжающий на Крымский мост, проверяется на наличие взрывчатки. На въездах размещены стационарные инспекционно-досмотровые радиотехнические комплексы СТ-6035, проверяющие машины на наличие взрывчатых веществ. Проверкой занимается ФГУП "Управление ведомственной охраны минтранса России". Этот же ФГУП охранял аэродром в Таганроге, где стоял на ремонте Ил-80 - один из из самых секретных военных самолетов России, предназначенный для управления войсками в случае ядерного конфликта (эксперты прозвали его "самолетом Судного дня"). В декабре 2020 года выяснилось, что кто-то проник в самолет и похитил секретное оборудование на сумму более 2,5 млн рублей. Виновными в краже были признаны и осуждены безработный житель Таганрога и его сообщник, напоминает издание.
Как подсчитало издание, в 2022 году федеральные структуры заключили госконтракты на обеспечение безопасности моста на сумму более 2 млрд рублей.
Россия охранял мост и с суши, и с моря, и с воздуха, он напичкан специальными инженерными заграждениями, видеокамерами круглосуточного наблюдения, радиотехническими средствами, гидроакустическими системами и средствами ПВО, отмечает BBC. Сообщалось о круглосуточном дежурстве российских военных и сотрудников спецслужб, спецчастей Черноморского флота, в том числе боевых пловцов и подводников. Но, как выяснилось, эта многоуровневая система защиты оказалась уязвимой. Согласно предварительным выводам Национального антитеррористического комитета России, взлетевшая на воздух фура пришла с российской территории.
Вышеуказанный Райан предполагает, что атака на мост может быть частью плана по возвращению Крыма либо же попыткой отвлечь внимание российских военных от других захваченных регионов Украины. Главное последствие взрыва моста - нарушение логистических цепочек поставок, как военных, так и гражданских.
Путь в Крым через юг Украины (если Россия и дальше будет его удерживать) может стать важной частью не только военного, но и мирного обеспечения Крыма топливом и товарами. Назначенный Москвой губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что продовольствие на полуостров будет поставляться именно через "освобожденные территории" - то есть захваченные Россией.
Подрыв моста также демонстрирует всему миру, что армия России не способна контролировать ни один из недавно захваченных регионов, считает Райан.
У российских военных теперь возникнут "большие неприятности", поскольку Крымский мост - важная составляющая военной логистики России, прогнозирует Лоуренс Фридман, бывший профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона. "Даже когда у россиян есть внушительная группа солдат, которые все еще находятся в Украине, хорошо вооружены и готовы дать отпор, они не смогут поддерживать их без снабжения", - сказал Фридман в интервью BBC.
В целом цель взрыва моста ясна - подорвать способность России использовать Крым в качестве стартовой площадки для войны на юге Украины, отмечает корреспондент BBC Пол Адамс.