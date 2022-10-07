«Шедевр тайной диверсии»: эксперты о подрыве Крымского моста

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В субботу около шести часов утра по московскому времени на Керченском мосту, который ведет из Краснодарского края России в Крым, прогремел взрыв, что привело к обрушению части дорожного полотна, на мосту начался пожар, были повреждены железнодорожные пути. Русская служба BBC собрала версии экспертов о том, как такой взрыв мог быть возможен и к каким последствиям он приведет. Приводим материал издания с некоторыми сокращениями.

По мнению старшего эксперта по взрывчатым веществам британской армии в отставке (имя и фамилия не указываются), подрыв Керченского моста стал "шедевром тайной диверсии". "Отсутствие явных взрывных/осколочных повреждений на дорожном полотне говорит о том, что авиационное оружие не применялось", - отметил он в разговоре с корреспондентом BBC. Эксперт считает, что причиной взрыва могла стать "атака снизу" моста. Он предполагает, что взрывы на автомобильном мосту и железнодорожных путях "были инициированы почти одновременно с помощью кодированной радиокоманды". Генерал австралийской армии в отставке Мик Райан говорит, что для подобного обрушения моста необходимо много взрывчатки - несколько человек не смогли бы принести столько на себе. Для этого также потребовался хорошо продуманный план взрыва, отмечает эксперт, поскольку железобетонные мосты - самые устойчивые из всех. BBC отмечает, что на мосту действует строгая система безопасности. Любой грузовик, въезжающий на Крымский мост, проверяется на наличие взрывчатки. На въездах размещены стационарные инспекционно-досмотровые радиотехнические комплексы СТ-6035, проверяющие машины на наличие взрывчатых веществ. Проверкой занимается ФГУП "Управление ведомственной охраны минтранса России". Этот же ФГУП охранял аэродром в Таганроге, где стоял на ремонте Ил-80 - один из из самых секретных военных самолетов России, предназначенный для управления войсками в случае ядерного конфликта (эксперты прозвали его "самолетом Судного дня"). В декабре 2020 года выяснилось, что кто-то проник в самолет и похитил секретное оборудование на сумму более 2,5 млн рублей. Виновными в краже были признаны и осуждены безработный житель Таганрога и его сообщник, напоминает издание. Как подсчитало издание, в 2022 году федеральные структуры заключили госконтракты на обеспечение безопасности моста на сумму более 2 млрд рублей.