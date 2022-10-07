Российский генерал призывает «не жевать сопли. Рубикон пройден»

В России все громче звучат призывы к ударам по центрам принятия решений в Украине после взрыва на Крымском мосту.

Российские СМИ пишут, что бывший начальник Генштаба ВС России генерал Юрий Балуевский предрек удар по Киеву после взрыва на Крымском мосту. Он отметил, что российскому руководству нельзя допустить новых атак, поэтому инцидент повлечет ответные меры.

«Удар на удар, сопли жевать нечего. Рубикон пройден», — заявил Балуевский.