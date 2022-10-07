Фархад Мамедов, автор haqqin.az 04:50

На фоне роста напряженности между Анкарой и Афинами, вызванной концентрацией греческих вооруженных сил на демилитаризованных островах в восточной части Эгейского моря, обостряется кипрский вопрос. США, оказывающие Греции мощную военную поддержку в её конфликте с Турцией, одновременно стали наращивать военное сотрудничество с греческой частью Кипра, на что Анкара резко увеличила свое военное присутствие в турецкой части острова, а также активизировала международные усилия по признанию Турецкой Республики Северного Кипра.

Помимо того, что в прошлом месяце США полностью отменили действовавшее с 1987 года эмбарго на поставки оружия на Кипр, несколько дней назад Пентагон объявил о членстве Никосии в Государственной программе партнерства, а также о сотрудничестве между Национальными гвардиями Кипра и США. «Селеста Валландер, помощник министра обороны по вопросам международной безопасности, встретилась с послом Республики Кипр в США Мариосом Лисиотисом, чтобы официально объявить: Республика Кипр объединилась с Национальной гвардией Нью-Джерси для участия в Государственном партнерстве Бюро национальной гвардии, - сказал официальный представитель Пентагона. - Этот выбор демонстрирует растущее партнерство между Республикой Кипр и Соединенными Штатами Америки». Отметим, что сообщение Министерства обороны США поприветствовал в своем посте в Twitter министр обороны Кипра Хараламбос Петридес.

Как и следовало ожидать, отмена США эмбарго на поставку оружия Республике Кипр и последующее военное партнерство с островным государством вызвали нескрываемое недовольство Турции. Анкара устами министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу объявила, что в ответ увеличит свое военное присутствие на заселенном этническими турками Северном Кипре. В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил сопровождавшим его журналистам по пути из Праги в Стамбул, что Турция не только разместила на Северном Кипре разведывательно-штурмовые БПЛА, но также готова рассмотреть вопрос о размещении на острове турецкой военной базы. «В любом случае, не следует забывать, что расстояние между Турцией и Северным Кипром небольшое, - напомнил президент Эрдоган, - а значит, ВВС и ВМС Турции могут оперативно прийти на помощь своим братьям на Северном Кипре».

Следует отметить, что факт планомерно усиливающегося военного присутствия Турции на Кипре новостью не является. Американское агентство Ассошиэйтед Пресс еще год назад сообщало об участии Анкары в восстановительных работах в аэропорту Кечиткала на Северном Кипре, который станет базой для разведывательных и ударных БПЛА Bayraktar TB2. В частности, американцы процитировали слова президента Северного Кипра Эрсина Татара заявившего, что «Байрактары», вылетев из аэропорта Кечиткала и долетев до берегов Египта соберут всю разведывательную информацию о том, что происходит в Средиземном море. Наращивание военного присутствия Турции на севере Кипра с одной стороны, и военно-техническое сотрудничество США с греческой частью острова - с другой, с новой силой подтверждают острую конкуренцию в борьбе за стратегические нефтегазовые ресурсы, сосредоточенные в восточной части Средиземного моря. Кемаль Ольчар, доцент турецкого Бейкентского университета, говорит, что в США этим ресурсам придают большое значение, главным образом, чтобы сократить энергетическую зависимость Европы от России. Нельзя также сбрасывать со счетов тот факт, что, по оценкам экспертов, перспективные запасы углеводородов в восточной части Средиземного моря составляют в денежном эквиваленте десятки триллионов долларов. По мнению турецкого эксперта, гонка вооружений нанесет серьезный ущерб мирному процессу на Кипре.

«Если Афины нарастят свое военное присутствие на греческой части Кипра, например, разместит там бригаду «коммандос» или силы специального назначения, Турция ответит симметрично, сосредоточив на турецкой части острова значительно больше сил», — подчеркнул Ольчар, напомнив, что расстояние между Турцией и Северным Кипром составляет всего 71 километр, а между Грецией и Кипром — 900 километров. «Другими словами, у турецких вооруженных сил нет серьезных препятствий для высадки десанта на территорию Северного Кипра в любое время», - резюмировал Кемаль Ольчар. Как известно, в разгар гражданской войны в 1974 году Анкара перебросила на север Кипра, заселенный преимущественно этническими турками, армейский корпус численностью порядка 40 тысяч военнослужащих, а также сотни танков и другой боевой техники. Теперь же, в ответ на концентрацию многотысячной группировки ВМС и ВВС США в греческом порту Александрополис (в турецком варианте Дадагач – ред.) на повестке дня стоит вопрос об усилении Турцией своего военного присутствия на территории Северного Кипра. Параллельно Анкара усилила дипломатическую деятельность по международному признанию Республики Северный Кипр. В ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН, президент Эрдоган призвал международное сообщество признать Северный Кипр. В свою очередь, правительство северной части острова потребовало от ООН либо принять Турецкую Республику Северного Кипра в свои ряды, либо вывести из острова контингент миротворцев. Эрсин Татар, президент непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра, заявил в интервью турецкому телеканалу «A Haber», что турецкое население острова с 1964 года сталкиваются с большой несправедливостью. По его словам, существование двух независимых государств на острове Кипр уже давно стало реальностью, исходя из которой признание Турецкой Республики Северного Кипра неизбежно.