Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 05:33

Подрыв Крымского моста, как и другие события, но на этот раз с оглушительным эффектом, показал, что у России дела в Украине идут, мягко говоря, неважно. Этот мост, ставший символом российской мощи, чем-то сакральным для российского президента (в конце концом он сам его открывал за рулем Камаза) вдруг поломался, как простая щепка, и это увидел по множестве ракурсов весь мир. Цепь протянулась — от гибели флагманского крейсера «Москва» до беспрецедентного наступления ВСУ в харьковской области, а потом двух успешных контрнаступлений на юге и востоке и, наконец, до моста. Кто-то даже в Америке, не слишком знакомый с российским фольклором, назвал этот мост, по аналогии с Кащеем Бессмертным, «иголкой» для Путина.

«По мере того, как война в Украине зашаталась, русские стали задавать себе рискованные вопросы: может ли Путин пасть?» - под таким заголовком Washington Post публикует в одном из своих последних номеров обширную аналитическую статью. И это – заметим - вышло в свет еще до обрушения Крымского моста. Но почему вопросы — «рискованные»? «В России очень много людей, которые сыты по горло нынешней ситуацией, - говорит Марк Галлеотти, профессор из University College London, s School of Slavonic and East European Studies. – Они полагают, что «срок годности» Путина вышел. Но для прагматической клептократической российской элиты опасность пойти против Путина более рискованна, чем просто наклонить голову и ждать, пока все разрешится само собой». Так же считает известный российский эксперт, основатель сайта Agentura.ru Андрей Солдатов. «Люди чрезвычайно злы, но это не значит, что они готовы действовать», -говорит он.

«Путин собрал вокруг себя исключительно людей, которые могут повторять только «Да», - говорит Эндрю Вейс из Carnegie Endowment for International Pease. — Он тщательно старался окружить себя лояльными посредственностями, которые ненавидят друг друга и не могут быть независимыми. И чем больше людей зависит от него, тем сильнее он себя считает могущественным, но, в конце концов, это приводит к тому, что вся система становится совершенно нефункциональной». Все семь месяцев «специальной военной операции» в Украине — от вторжения 24 февраля до «частичной» мобилизации показывает, что это именно так. А события развиваются столь стремительно, что сценарий, при котором «лучше склонить голову» может оказаться самым рискованным. Тем более, что сейчас никто не знает, какую «ответочку» пошлет Путин Украине в ответ на взрыв столь любимого им моста. И в этих условиях американские эксперты начинают любимую ими игру, пытаясь угадать, кто же может стать преемником Путина, если в Москве случится форс-мажор. Их не смущает то, что их российские коллеги уверяют: президент не будет выбирать себе преемника, даже если, как в случае с Борисом Ельциным будут предоставлены гарантии безопасности всей его семье и гигантским капиталам. И кто же оказался, по мнению американских политологов на скамейке запасных? По конституции в случае отставки президента его место занимает премьер-министр Михаил Мишустин, и это был бы, наверное, не самый плохой кандидат для Запада. Но он в последние месяцы держится в такой тени, что о его планах и амбициях ничего не известно.

Рядом с ним — мэр Москвы Сергей Собянин, которого открыто лоббирует известный политолог Валерий Соловей. Прагматик, технократ, который превратил Москву в достойное место для жизни, когда по многим параметрам российская столица превзошла стандарты многих европейских мегаполисов. К тому же Собянин, в отличие от Дмитрия Медведева никогда не выступал слишком рьяно за «операцию» и не призывал ударить по Западу атомной бомбой. Среди возможных преемников - Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, которого считают еще большим ястребом, чем сам Путин. Его выбор вряд ли обрадует Запад, хотя по некоторым совершенно конфиденциальным источникам, господин Патрушев через доверенных лиц пытается вести переговоры с западными политиками.

Среди тех, кто может быть включен в список и сын Патрушева Дмитрий, являющийся министром сельского хозяйства. Его заслуги перед родиной неизвестны, но считается, что, этот 44-летний человек может олицетворять преемственность поколений. Американское издание Politico включило его в число 12 возможных преемников. «В случае его прихода к власти риск ядерной эскалации был бы минимальным, - пишет издание, - так как у молодого чиновника "инстинкт выживания по определению сильнее, чем у ... (далее следует характеристика В. Путина, которую по соображениям политкорректности мы не можем использовать).