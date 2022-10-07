Совет ООН по правам человека учредит должность специального докладчика по нарушениям прав человека в России. В ходе голосования, состоявшегося 7 октября, за это решение проголосовали 17 членов Совета. Против резолюции проголосовали Боливия, Венесуэла, Казахстан, Китай, Куба и Эритрея. 24 страны, и в их числе Армения воздержались. Таким образом, впервые в истории подобное решение было принято в отношении страны, являющейся постоянным членом Совета Безопасности ООН.

Согласно новостям, причиной решения стали многочисленные факты нарушений прав человека, которые на протяжении многих лет имеют место в России и требуют реагирования мирового сообщества.

Совет ООН по правам человека акцентировал внимание на принятии в России ряда новых законов, связанных с информацией, которая, по мнению властей, порочит репутацию российской армии после её вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Совет Безопасности ООН отметил в этой связи, что законы, принятые российской Государственной Думой и утвержденные президентом РФ, ограничивают свободу выражения мнений и открывают двери для широкомасштабных преследований правозащитников.

В соответствии с протоколом ООН, спецдокладчик должен будет фиксировать нарушения прав человека в Российской Федерации, работать с гражданским обществом, а также предоставлять по фактам нарушений прав человека рекомендации международным организациям.

На данный момент неизвестно, будут ли российские власти и официальные лица сотрудничать со спецдокладчиком ООН.

Российские представители в женевской штаб-квартире ООН назвали инициативу расследования «странной». Геннадий Гатилов, постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве, заявил, что «цель резолюции, основанной на вымыслах США, сводится к огульным обвинениям в адрес России».