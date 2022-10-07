Мамед Эфендиев, автор haqqin.az 06:44

Президент США Джо Байден проиграл важную для себя и Демократической партии битву за нефть. В этом американский лидер открыто признался накануне, заявив, что цены на горючее в США начали расти из-за решения ОПЕК+ о сокращении квот на добычу нефти. «Цены на еду будут расти, а не снижаться. Мне ранее удалось добиться снижения цен на горючее (...), но теперь они стали расти из-за того, что сделали россияне и саудовцы (в ОПЕК+)», - привели американские СМИ слова Байдена, сказанные в ходе выступления в штате Мэриленд. В то же время он выразил намерение продолжить заниматься решением насущных проблем.

Да, лидеру США хватило смелости признать свое поражение. Но вот мировые СМИ решили закрутить ситуацию по-иному, они расценивают решение ОПЕК+ не иначе, как ударом по Байдену. Сократить добычу на 2 млн баррелей в день при том, что Вашингтон угрожал и требовал ее увеличить, учитывая, что нефть – это главный товар в мире, экономическая новость вышла с большим политическим подтекстом. Для этого тоже требовалась смелость. Москва и Эр-Рияд довели свою игру до конца. С Москвой, буквально во всем противостоящей Вашингтону, все предельно ясно, поэтому в ее адрес сыплется не так много критики и угроз. Другое дело - Эр-Рияд, который на время превратился в главного объекта критики американских СМИ. The New York Times пишет: «Если и можно вынести какой-то урок из горького опыта Байдена, так это то, что прошли те дни, когда американские президенты могли просить об одолжении у своих саудовских союзников и ожидать, что просьбы будут выполнены только ради двусторонних отношений или для продолжения американской политики по защите королевства от иностранных атак. Принц Мохаммед намеренно дистанцировался от Вашингтона, развивая более широкие международные отношения, особенно с Китаем и Россией». То есть Эр-Рияд газета уже ставит в один ряд с Пекином и Москвой – первыми врагами Вашингтона. Об этом свидетельствуют и первые ответные шаги американских конгрессменов-демократов, которые внесли на рассмотрение законопроект о выводе систем обороны США из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов после скандального решения ОПЕК+. Этот шаг, непременно, приведет к еще большему росту цен на бензин в США, что противоречит конечной цели США.

Конгрессмены считают, что обе страны полагаются на американское военное присутствие в Персидском заливе для защиты своей безопасности и нефтяных месторождений. А теперь нет причин, по которым американские войска и подрядчики должны продолжать оказывать эту услугу странам, которые активно подрывают позиции США. Если Саудовская Аравия и ОАЭ хотят помочь Путину, они должны рассчитывать на его защиту. А если хотят продолжать развивать отношения с США, им необходимо оказать содействие для реализации самой неотложной задачи нацбезопасности США – ускорить поражение России в Украине. Ведущие американские сенаторы заявляют, что значительно подняв мировые цены на нефть, ОПЕК, по-видимому, своим решением способствует увеличению доходов России от экспорта нефти, что позволит Путину продолжить военную кампанию в Украине и обойти санкции Запада. Американские конгрессмены предлагают вывести все вооруженные силы и современные военные технологии, включая ракетные батареи Patriot и систему защиты высотных районов (THAAD)» из Саудовской Аравии и ОАЭ в течение 9 дней после принятия законопроекта. Эр-Рияд же в свою очередь реагирует спокойно и уверенно. Более того, нефтегазовая госкомпания Saudi Aramco повысила ноябрьские отпускные цены на нефть для США, хотя для стран Азии сохранила прежние цены, а для Европы – уменьшила. Примечательным стала встреча министра энергетики королевства с западными журналистами. Абдель-Азиз бен Сальман стал отрицать причастность фактора России к решению ОПЕК+.