Трамп о Третьей мировой войне

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о необходимости немедленно начать переговоры для завершения конфликта в Украине, так как, по его мнению, продолжение может перерасти в Третью мировую войну, пишут зарубежные СМИ.

«Мы должны прийти к незамедлительным переговорам о мирном завершении конфликта, либо нас ждет Третья мировая война», - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в штате Невада.