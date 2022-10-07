По меньшей мере 17 человек погибли в результате ночного ракетного удара российских войск по Запорожью, сообщил в своем телеграм-канале и.о. главы города Анатолий Куртев.

«В результате ночного ракетного удара по Запорожью пострадали многоквартирные дома и улицы частного сектора города. По предварительным данным, пять частных домов разрушены и около 40 – пострадали. Пока известно о 17 погибших», - написал он.

Напомним, что в ночь на 6 октября российские военные обстреливали Запорожье, Харьков и Днепропетровскую область.