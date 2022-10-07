Гендиректор «Азеригаз» посетил место взрыва в жилом доме в Баку

Гендиректор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев обратился к абонентам по поводу взрыва в пятиэтажном жилом доме по улице Алифа Гаджиева в Низаминском районе Баку, сообщает haqqin.az.

«Сразу после взрыва в квартире на улице Алифа Гаджиева в Низаминском районе Баку на место происшествия прибыла аварийная служба ПО «Азеригаз». Я лично посетил территорию, где произошел инцидент. В связи с принимаемыми нами мерами безопасности подача газа приостановлена. Как ПО «Азеригаз», мы призываем граждан быть внимательными при использовании газа. Подобный инцидент в преддверии зимнего сезона должен стать своеобразным предупреждением для всех наших абонентов. Необходимо соблюдать правила безопасного использования природного газа. Каждый абонент может обращаться в ПО по этому поводу. Давайте не будем безразличны к нашей безопасности», - сказал Руслан Алиев.