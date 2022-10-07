Китай запустил космическую обсерваторию для исследования Солнца

Китай произвел успешный запуск обсерватории космического базирования для исследования Солнца (ASO-S) с космодрома Цзюцюань на северо-западе, сообщает агентство «Синьхуа».

Новый спутник для исследования Солнца был запущен с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2Г» (Long March-2D) и вышел на заданную орбиту.

Обсерватория космического базирования будет в основном использоваться для исследования причинно-следственных связей между солнечными вспышками, корональными выбросами масс и магнитным полем Солнца, а также для получения данных, необходимых для прогнозирования космической погоды.