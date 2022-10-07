В России резко сокращают расходы на борьбу с раком

Расходы правительства России по федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2023 году снизятся на 19%, пишут российские СМИ.

В этом году на проект, в рамках которого к 2024 году планировали построить 420 центров амбулаторной онкологической помощи и переоснастить 160 больниц и диспансеров в регионах, будет потрачено 189,6 млрд рублей. А в следующем эта сумма уменьшится до 153,7 млрд (-35,9 млрд).

Еще сильнее — почти на треть — будет урезано финансирование федпроекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В этом году бюджет выделяет 25,7 млрд рублей, а в следующем — 17,5 млрд.

Кроме того, будут резко сокращены расходы на строительство и ремонт поликлиник и больниц.