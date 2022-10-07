Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Тель-Авив 11:09

Министр обороны Израиля Бени Ганц дал военным указание готовиться к любым сценариям на границе с Ливаном и допустил проведение как оборонительных, так и наступательных операций. Всего за одну неделю оптимизм, охвативший Бейрут, Вашингтон и Иерусалим в отношении перспектив сделки по израильско-ливанской морской границе, сменился на чувства прямо противоположные. Настолько, что запахло войной и застучали барабаны войны.

«Почетным барабанщиком» с ливанской стороны стал шейх Насралла. Любое соглашение с Израилем для него – нож острый, и он всех предупреждает, что если сделка о морских границах состоится – то морские газовые объекты израильтян будут атакованы. В июле нынешнего года он уже попытался осуществить нечто подобное, но израильские службы безопасности пресекли эту попытку, сбив принадлежащий «Хезболле» беспилотник еще на дальних подступах. Еще две недели назад аналитики израильской разведки относились к угрозам Насраллы достаточно спокойно. Один из высокопоставленных сотрудников израильской службы безопасности заявил изданию Al-Monitor, что лидер «Хезболлы» не хочет войны и не может позволить себе масштабных боевых действий, поскольку в противном случае Ливан просто рухнет. И единственное, на что способен шейх, это выступать с угрозами. Сейчас израильская разведка говорит уже о другом сценарии - Насралла рассчитывает на два-три дня локальных столкновений вдоль границы. Проблема только в том, что масштаб и интенсивность этих столкновений крайне трудно контролировать. И совершенно не факт, что все пойдет именно так, как это планируют штабисты «Хезболлы». Грань настолько тонка, что достаточно чуть ее перешагнуть и операция скатится в региональную катастрофу.

Но «почетный военный барабанщик» есть и у Израиля. Им является Биньямин неистовый наш Нетаньяху, который развернул кампанию беспрецедентного давления на премьера Яира Лапида. Все что угодно, только не подписание соглашения до выборов, которые состоятся в Израиле 1 ноября. Дошло уже до того, что экс-премьер обвинил нынешнее правительство в измене гражданам Израиля и в «передаче врагу суверенных государственных земель и национальных сокровищ». Подразумевается, что на посту премьера сам Нетаньяху действовал бы гораздо лучше – вот только непонятно как. Любое мирное проведение границ требует взаимных уступок, даже, когда как в этом случае, речь идет о разделе морских территорий, где возможны огромные запасы природного газа. Но экс-премьера логика волнует в последнюю очередь. Его главная задача – выиграть выборы, а здесь все средства хороши.