Посол Украины в Баку Владислав Каневский в своем профиле в Facebook поделился фотографиями Запорожья после обстрела российскими войсками в ночь на 9 сентября и Гянджи после ракетного обстрела ВС Армении во время Второй Карабахской войны.

«Ночью российские военные нанесли очередные ракетные удары по мирным жителям Запорожья. Разрушена многоэтажка (по предварительной информации, погибли 12 человек, еще 49 получили ранения, среди них шестеро детей).

Два года назад аналогичную трагедию пережили мирные жители азербайджанского города Гянджа. Тогда в период 4-11 октября 2020 года в результате вражеских обстрелов по гражданской инфраструктуре погибли 32 жителя города, в том числе 3 ребенка.

Устрашения врага не сработали тогда и не сработают теперь!», - написал Каневский.