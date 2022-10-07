МЧС о взрыве в Баку

МЧС Азербайджана сделало заявление по поводу взрыва в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Алифа Гаджиева в Низаминском районе Баку.

Как говорится в сообщении, при оценке оперативной обстановки на месте происшествия сотрудники министерства установили, что взрыв, вызвавший пожар, произошел на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома и высок риск распространения огня на другие квартиры в любой момент.

Пожарные быстро потушили пламя, не дав ему распространиться на другие квартиры.

Сообщается, что в результате взрыва обрушились перегородка и балкон в двухкомнатной квартире общей площадью 36 кв. метров, а также воспламеняющиеся конструкции одной из комнат и домашняя утварь.

В результате взрыва пострадал арендовавший квартиру Тогрул Алиев (2001 года рождения). Он получил ожоги различной степени тяжести.

В настоящее время различные структуры проводят проверки по факту.