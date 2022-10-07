12:29

Очередная международная организация выступила с обвинениями в адрес Азербайджана, основанными на недоказанных видеозаписях «расстрела» армянских военнопленных в ходе столкновений на азербайджано-армянской границе 12-14 сентября. В заявлении Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ говорится, что эта международная структура «шокирована расстрелом армянских пленных» и что Азербайджан должен расследовать этот факт, обеспечив наказание виновных.

Напомним, в связи с упомянутой видеозаписью правоохранительные органы Азербайджана немедленно приступили к расследованию. Тем не менее отдельные международные организации и ряд зарубежных стран, не дожидаясь окончательных результатов расследования, стали с подачи Армении выступать с предвзятыми заявлениями, осуждающими Баку. Таким образом, несмотря на то, что расследование находится в начальной стадии и подлинность видеозаписи не доказана, несколько институтов и проармянских международных структур уже вынесли Азербайджану обвинительный «вердикт». В этой связи не может не вызывать сожаления тот факт, что к этой кампании подключилось Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ - организация, которая за без малого тридцать лет армяно-азербайджанского вооруженного конфликта и оккупации азербайджанских территорий не откликнулась ни на одно (!!!) из сотен военных преступлений, совершенных военнослужащими Армении против мирного населения и солдат армии Азербайджана. Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева выразила в этой связи протест БДИПЧ/ОБСЕ, подчеркнув, в частности, что тенденциозная информация, распространяемая этой организацией в своем аккаунте в социальных сетях, лишь усиливает чувство ненависти между народами Азербайджана и Армении и направлена на разжигание национальной вражды и нарушение двустороннего мирного процесса, который только начался.

При этом омбудсмен напомнила о многочисленных и неопровержимых доказательствах жестоких убийств армянскими вооруженными силами азербайджанских военнопленных, их пыток и унижений путем совершения бесчеловечных действий. «Относительно размещенных в социальных сетях и других медиа-ресурсах видеороликов, подтверждающих факты военных преступлений, совершенных в отношении азербайджанских военнопленных, мы неоднократно направляли обращения и доклады в ОБСЕ, ООН, Евросоюз, Совет Европы, специализированные агентства, а также в другие компетентные международные и региональные организации, - подчеркнула, в частности, уполномоченный по правам человека. - К сожалению, в отличие от Азербайджана, армянская сторона не проводит расследований подобных фактов и не соблюдает обязательств, вытекающих из норм международного гуманитарного права. Что же касается БДИПЧ/ОБСЕ, то эта международная структура не только не реагирует на совершенные Арменией военные преступления, проводя по отношению к Азербайджану политику двойных стандартов, но еще и активно распространяет тенденциозную информацию, не отражающую правду о нашей стране, которая направлена на подрыв мирного процесса на Южном Кавказе». Не секрет, что история военных преступлений, совершенных вооруженными силами Армении не только против военнопленных, но и против мирных азербайджанцев, достаточно обширна даже без учета злодеяний армянских военнослужащих в ходе Первой Карабахской войны. Тем не менее преднамеренные и разрушительные ракетные обстрелы армянской армией мирных районов Азербайджана во время 44-дневной войны, которые привели к гибели и ранениям более пятисот мирных жителей, в том числе несовершеннолетних, женщин и стариков, не только не «шокировали», но даже не заинтересовали структуру БДИПЧ/ОБСЕ, призванную, как известно, защищать права человека. Почему-то никто в штаб-квартире ОБСЕ не призывал Армению прекратить военные преступления, когда армия этой страны чуть ли не каждый день обрушивала на Барду и Тертер ракеты «Смерч» с кассетными боеголовками, под ударами которых погибли десятки мирных жителей…

Увы, на фоне «заговора молчания», в котором по сегодняшний день участвует подавляющее большинство международных правозащитных организаций, Армения продолжала чинить беззаконие. За тридцать лет армяно-азербайджанского конфликта правоохранительные органы Армении не провели ни одного (!!!) расследования в отношении своих военнослужащих за убийство азербайджанских мирных жителей в ходе боевых действий. Или за ракетные обстрелы жилых кварталов, вблизи которых не было военных объектов. Кто-нибудь хоть раз слышал о расследовании армянских правоохранительных органов в связи с жестоким обращением с азербайджанскими военнопленными, не говоря уже о случаях убийств и надругательств над их телами? Можете не рыться в архивах и не листать газетные подшивки - таких прецедентов не было! Мало того, те, кто совершал военные преступления против азербайджанских военнослужащих и убивал мирных азербайджанцев, в Армении объявлялись героями. Международные организации и западное сообщество никогда не требовали от Армении расследования хотя бы одного из этих военных преступлений и наказания виновных, хотя Азербайджан сталкивался с ними не только во время 44-дневной войны, но и после ее окончания. Сотни тысяч мин, заложенных Арменией за 30 лет оккупации районов Азербайджана, являются в настоящее время главным препятствием для проведения восстановительных работ на освобожденных азербайджанских территориях.