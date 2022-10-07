Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 12:44

В Праге завершился первый саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). Новый европейский формат, созданный по предложению президента Франции Эммануэля Макрона, должен помочь в формировании нового порядка на континенте. Волею судеб именно это мероприятие подтолкнуло мирный процесс на Южном Кавказе. Присутствие и активная работа Азербайджана на этом саммите, в котором приняли участие представители 44 государств, в очередной раз подчеркнули геополитическую значимость Азербайджана в нынешних условиях. И продемонстрировали четкую выверенность той внешнеполитической линии Баку, которую на протяжении долгих лет выстраивал Ильхам Алиев.

Европа – это совсем не то, о чем зачастую пишут наблюдатели и пропагандисты. Инертность, вялость, стремление избежать выхода из зоны комфорта – все это у нее, безусловно, присутствует. До определенного порога, после которого начинается ее мобилизация. И возникновение «Европейского политического сообщества» - только начало этой мобилизации, попытка европейских элит адекватно отрефлексировать на вызовы последнего времени. В этой связи подчеркивание этими элитами роли Азербайджана весьма показательно. Долгое время в Европе говорилось о необходимости «идти на Восток», но это оставалось только словами. «Куда идти? Зачем идти? С чем идти?» - все эти вопросы оставались без ответа. И это еще в лучшем случае, поскольку вместо конкретных решений они попросту забалтывались, погружаясь в трясину стереотипных подходов. И только на нынешнем Пражском саммите наметились вполне адекватные шаги европейского сообщества в этом повороте. Ильхам Алиев в этой связи отметил, что однозначного прогноза о дальнейшей судьбе этой инициативы дать невозможно. «Но в любом случае тот факт, что и Евросоюз, и принимающая Чехия пригласили Азербайджан в европейскую семью, говорит о том, что у наших отношений есть прекрасные перспективы», - подчеркнул азербайджанский лидер.

У Евросоюза в его нынешнем состоянии кризис. Старые подходы и решения создают больше проблем, чем подсказывают путь выхода из них. Поддержка Армении долгое время казалась, безусловно, логичным шагом, а как же, Ереван ментально ближе, чем Баку – но это оказалось ошибкой. Как ошибкой оказалась и ставка Евросоюза на Грецию и Армению как форпостов Европы в соответствующих регионах. Наступил кризис – и стало ясно, что эти «союзники» как-то не слишком актуально выглядят не только в экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической сферах, но и во всех сферах, включая безопасность, развитие политического диалога. Афины-то ладно, они за столетие разработали потрясающую способность убедительно объяснять, зачем Европе этот чемодан без ручки, научившись в случае необходимости заполнять выдуманным вакуум самодостаточности. В Ереване таких высот драматического искусства достичь так и не удалось.