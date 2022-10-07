Прогноз погоды на завтра
В Баку и на Апшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, ночью и утром местами кратковременные дожди, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха на полуострове ночью составит 17-19°, днем 23-25° тепла, в Баку ночью 16-18°, днем 22-24° тепла.
Атмосферное давление установится на отметке 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.
В районах Азербайджана пройдут грозовые дожди, местами прогнозируется туман. Ожидается умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 15-19°, днем 22-26° тепла, в горах ночью 2-7°, днем 8-13° тепла.