Армяне обстреляли Кельбаджар и Лачин
Вечером 8 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района и населенного пункта Ханазах Горисского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района, а утром 9 октября - позиции в направлении населенного пункта Малыбей Лачинского района. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.
Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.