Москва «ищет ответ» Киеву на введение виз для россиян

В Москве до конца года «примут решение об ответных мерах для Киева», который ввел визовый режим для граждан России. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, пишут российские СМИ.

По его мнению, меры не должны быть зеркальными. Их варианты сейчас прорабатываются.

Напомним, об инициативе ввести с 1 июля визовый режим для граждан России президент Владимир Зеленский объявил 17 июня. В тот же день решение о прекращении действия двустороннего соглашения о безвизовых поездках от 1997 года было принято правительством.