Подорвавшихся на мине в Агдаме везут в Баку

Двух человек, подорвавшихся вчера на противопехотной мине в Агдамском районе, везут в Баку, сообщает Report.

Отмечается, что состояние пациентов среднетяжелое.

«Жителя Шамкирского района Рамина Алиева (1989 года рождения) и жителя Агстафинского района Парвиза Наджафова (1986 года рождения), которые 8 октября подорвались на противопехотной мине в Агдамском районе и были госпитализированы в Бардинский диагностический центр, везут в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии в Баку под наблюдением бригады скорой помощи», - говорится в сообщении.

Напомним, что инцидент произошел на нерасчищенной от мин территории в направлении дороги Физули-Агдам, проходящей через освобожденное от оккупации село Юсифджанлы Агдамского района, вне обозначенного маршрута.

Оба пострадавших являются сотрудниками дорожно-строительной компании.