Посол Китая поблагодарил Маска

Посол Китая в Соединенных Штатах Цинь Ган выразил благодарность американскому предпринимателю Илону Маску за его предложение по урегулированию тайваньского вопроса. Об этом он написал в своем Twitter.

"Я хотел бы поблагодарить Илона Маска за его призыв к миру в Тайваньском проливе и идею о создании специальной административной зоны для Тайваня. Собственно, "мирное воссоединение" и "одна страна - две системы" - наши основные принципы решения тайваньского вопроса, это наилучший подход к осуществлению национального воссоединения", - написал дипломат.