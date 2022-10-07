Турецкие разработчики выпустили игру про азербайджанскую армию ВИДЕО
Турецкие разработчики выпустили на онлайн-сервисе цифрового распространения компьютерных игр Steam игру в жанре шутера, посвященную очистке азербайджанских земель от националистических армянских бандформирований, пишут турецкие СМИ.
В игре, получившей название Maroon Berets: 2030 (Бордовые береты: 2030), нужно будет играть за сыновей азербайджанских солдат, погибших во время Второй Карабахской войны. Согласно сюжету, игрок руководит отрядом по борьбе с ультранационалистическими силами Армении.