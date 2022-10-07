Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 15:54

В очередной братской могиле, обнаруженной несколько дней назад в селе Эдилли Ходжавендского района, найдены новые доказательства военных преступлений, совершенных армянами в отношении азербайджанских военнопленных и заложников во время Первой Карабахской войны. В братской могиле обнаружили останки тел двенадцати военнослужащих со связанными руками и ногами, которые были застрелены в упор, в голову.

Издание EU Reporter пишет, что обнаруженная в Эдилли братская могила азербайджанцев, расстрелянных во время Первой Карабахской войны, стала очередной «черной меткой из прошлого», объясняющей, почему армяно-азербайджанский конфликт по-прежнему носит такой острый характер, даже несмотря на то, что два года назад Азербайджан освободил свои земли от армянской оккупации. «Тем не менее, - пишет Ник Пауэлл, политический редактор EU Reporter, - дипломатические усилия по достижению мирного урегулирования на Южном Кавказе продолжаются». EU Reporter отмечает, что на этой неделе турецкое информагентство Anadolu опубликовало фотографии с останками двенадцати солдат, захороненных вместе в селе Эдилли в Карабахском районе Азербайджана. Пулевые отверстия в черепах свидетельствовали о том, что все они были расстреляны. Намик Эфендиев, представитель Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, сообщил, что с февраля в селе ведутся раскопки, целью которых является поиск людей, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны (завершилась в 1994 году). По его словам, останки двадцати пяти человек уже обнаружены, поисковые работы будут продолжаться.

«Хикмет Гаджиев, глава внешнеполитического ведомства Администрации президента Азербайджана, заявил, что Эдилли использовалось Арменией во время Первой Карабахской войны в качестве концентрационного лагеря для азербайджанских заложников, - пишет Ник Пауэлл. – Он также добавил, что, несмотря на обнаружение братской могилы, есть еще 4 000 азербайджанцев – солдат и мирных жителей, которые по-прежнему числятся в списке пропавших без вести. Гаджиев обвиняет Армению в сокрытии того, что с ними произошло, а также нежелании делиться с Азербайджаном информацией о местах массовых захоронений азербайджанских военнопленных и заложников». Шведское издание Västerbottens – Kuriren, сославшись на твит Хикмета Гаджиева, также сообщило о братской могиле, обнаруженной в Эдилли. «Västerbottens – Kuriren» напоминает, что массовое захоронение азербайджанских солдат было обнаружено уже после серьезных боестолкновений, которые произошли в сентябре на азербайджано-армянской границе. При этом шведское издание подчеркивает, что семнадцать армянских солдат, взятых Азербайджаном в плен в ходе пограничных боев, были возвращены Армении при посредничестве США. Шведские порталы svd.se и omni.se, а также сайт влиятельной газеты Aftonbladet вынесли твит Хикмета Гаджиева о массовом расстреле азербайджанцев в заголовки главных новостей дня. Также широко осветила информацию об обнаружении братской могилы в селе Эдилли пресса Болгарии. В целом, твит помощника президента Азербайджана со ссылкой на Agence France-Presse был опубликован пятнадцатью болгарскими СМИ, в том числе такими информационными интернет-порталами, как fakti.bg, 24chasa.bg, novini.bg, netnews.bg, novini247.com, и рядом других.

Командированная в Карабах корреспондентская группа сербской радиотелевизионной компании RTS, помимо сюжета об обнаруженном в Эдилли массовом захоронении азербайджанских военнослужащих, сняла видеорепортаж о минной опасности, нависшей над освобожденными от оккупации районами Азербайджана. По утверждению авторов репортажа, чтобы полностью очистить эти районы от мин, заложенных Арменией, понадобятся долгие годы и миллиарды долларов. В частности, сербские тележурналисты побывали в Физулинском районе, где взяли интервью у Араза Иманова, старшего консультанта Специального представительства президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях Карабахского экономического района. «Люди, которые тридцать лет назад были вынуждены покинуть эти места и все эти годы жить хоть и в своей стране, но не в своих домах, мечтают сюда вернуться, - сказал сербским журналистам Араз Иманов. – Ведь это земля их отцов и дедов, это их земля, даже несмотря на то, что дома, в которых они родились и выросли, были разрушены или осквернены оккупантами. Печально говорить об этом, но многие из этих людей подорвались на минах и фугасах потому, что, несмотря на предупреждения властей, устремились на родную землю сразу же после ее освобождения…» Сербские журналисты отмечают, что азербайджанцы жалуются на необъективность западных СМИ, симпатии которых неизменно на стороне армян. «Эти люди хотят показать международной общественности кровавые преступления, совершенные армянами, - говорит в видеорепортаже сербский ведущий. – Они хотят, чтобы весь мир увидел останки связанных по рукам и ногам азербайджанских солдат с простреленными черепами, которые были обнаружены в селе Эдилли».