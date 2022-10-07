Путин и Жапаров встретятся в Астане

Президент России Владимир Путин и президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретятся в Астане на заседании глав стран СНГ и саммите "Центральная Азия — Россия" 14 октября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

"До начала саммита (лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге - ред.) Владимир Путин переговорил с Садыром Жапаровым по телефону, они продолжили обсуждение вопросов, связанных с двусторонними отношениями, и условились встретиться уже в Астане", — сказал Песков.