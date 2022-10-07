Сирийских военных отправили в Украину
Сотни военных Сирии были направлены в зону боевых действий в Украину, сообщает израильский сайт Nziv.
Известно, что все военные из 25-й дивизии специального назначения армии Асада или "Сил Тигра", которыми командует полковник Сухель аль-Хасан.
На минувшей неделе поступили сообщения о первых потерях: пятеро бойцов "Сил Тигра" были убиты 2 октября в ходе боевых действий в районе Херсона.
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