И Египет отказался от «Мира»

Египет отказался от обслуживания российской платежной системы «Мир» из-за риска вторичных санкций, которые может наложить Запад. Об этом пишет Al-Monitor со ссылкой на источник в Национальном банке Египта.

Финансисты решили отказаться от этих планов после того, как Казначейство США предупредило, что банки, работающие с платежами по системе «Мир», рискуют пострадать за поддержку России в обходе санкций, наложенных после начала войны в Украине. Наказание может включать запрет на использование долларов США.