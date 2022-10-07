Смертельная авария в Баку
Вчера ночью на территории Сабунчинского района Баку произошло тяжелое ДТП, сообщает АПА.
Вблизи отеля Sea breeze в поселке Нардаран Сабунчинского района Баку столкнулись автомобили Range Rover и Kia.
В результате водитель Kia Зульфугар Зульфугарлы скончался на месте, его 22-летний пассажир умер спустя несколько часов. Еще двое пассажиров были госпитализированы в тяжелом состоянии.
Отмечается, что причиной ДТП стала высокая скорость Range Rover.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!