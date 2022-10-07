Смертельная авария в Баку

Вчера ночью на территории Сабунчинского района Баку произошло тяжелое ДТП, сообщает АПА.

Вблизи отеля Sea breeze в поселке Нардаран Сабунчинского района Баку столкнулись автомобили Range Rover и Kia.

В результате водитель Kia Зульфугар Зульфугарлы скончался на месте, его 22-летний пассажир умер спустя несколько часов. Еще двое пассажиров были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Отмечается, что причиной ДТП стала высокая скорость Range Rover.