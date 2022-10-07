Украинцы освободили больше тысячи квадратных километров у Херсона

ВСУ освободили 1170 квадратных километров на Херсонском направлении, заявила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Продолжается работа и по закреплению территорий, и по зачистке, и по проведению стабилизационных мероприятий, поскольку населенные пункты оставляют в себе "сюрпризы", - сказала она.

В интернете сообщается об освобождении Новой Каменки в Херсонской области, но официального подтверждения этому пока нет.