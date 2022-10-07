Хакеры сорвали выступление Хаменеи на иранском телевидении ВИДЕО
Иранская хакерская группа Edalat-e Ali включила свое видеообращение прямо посреди вечернего выпуска новостей по иранскому телевидению, сообщает иранский оппозиционный телеканал Iran International.
Посреди выступления духовного лидера аятоллы Али Хаменеи неожиданно экран стал черным и на нем появился его портрет в языках огня и под прицелом. А ниже были размещены портреты Махсы Амини и других молодых женщин, погибших в протестах, которые охватили иранские города в последние недели. Также там была надпись на фарси: «Кровь нашей молодежи на твоих руках».