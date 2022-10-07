Российские пранкеры вместо Халука Байрактара пообщались с украинской разведкой ВИДЕО
Украина сорвала попытку российских пранкеров разыграть одного из руководителей турецкой компании Baykar, сообщает BBC со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.
Пранкеры использовали технологию дипфейк, чтобы связаться по видео с гендиректором компании Baykar Makina Халуком Байрактаром от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
«Вместо ожидаемого разговора с господином Халуком россиянам повезло пообщаться с не менее фейковым секретарем компании Baykar. Следует отметить низкий уровень подготовки российского оперативника, который в ходе беседы несколько раз разоблачил себя», - отметили в управлении.