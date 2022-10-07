Легенда «Реала» совершил каминг-аут

«Надеюсь, вы проявите ко мне уважение, я гей», - сообщил спортсмен.

Касильяс выступал за «Реал Мадрид», «Порту» и сборную Испании. В 2019 году он перенес сердечный приступ, из-за которого ему пришлось завершить карьеру футболиста. Ранее был женат на телеведущей Саре Карбонеро, но они развелись в 2021 году.

Бывший партнер Касильяса по сборной, экс-защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль отреагировал на этот твит своим: «Пришло время рассказать нашу историю, Икер».