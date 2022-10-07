Фархад Мамедов, автор haqqin.az 17:48

8 октября этнические армяне, проживающие на территориях Азербайджана, которые находятся в настоящее время под контролем российского миротворческого контингента, собрались в центре Ханкенди на стихийный митинг, заблокировав вход и выход из «кабинета» главы сепаратистского режима Араика Арутюняна. Причиной спонтанной акции послужило официальное признание Арменией на четырехсторонних переговорах в Праге территориальной целостности Азербайджана на основании Устава ООН и Алматинской декларации 1991 года о создании СНГ.

В интервью, которое президент Ильхам Алиев дал азербайджанским телеканалам по итогам переговоров, глава государства заявил, что этнические армяне, проживающие на территориях, временно контролируемых российскими миротворцами, являются гражданами Азербайджана, и Баку сам решит, когда с ними разговаривать. При этом глава государства подчеркнул: армяне, которые примут азербайджанское гражданство, не пожалеют о своем решении. Что же касается тех, кто сделать это не пожелает, то они вправе выбрать для себя другое место жительства. При этом Ильхам Алиев сообщил, что есть определенные контакты с представителями карабахских армян. Отметим, что идеологические противники Никола Пашиняна в Ереване вяло отреагировали на признание Арменией территориальной целостности Азербайджана, а точнее, на признание Карабаха неотъемлемой частью Азербайджанской Республики и связанное с этим заявление президента Ильхама Алиева в Праге. Во всяком случае, призывы оппозиции к народу выйти на улицы Еревана, чтобы «свергнуть предателя», так и не прозвучали.

В Ханкенди реакция на признание была выражена на уровне «парламента Арцаха», члены которого повторили заезженный до неприличия тезис о том, что «самоопределение НКР не имеет ничего общего с территориальной целостностью Азербайджана». Характерно, что при этом лидер сепаратистов Араик Арутюнян не произнес ни слова, что сразу же породило в Ханкенди конспирологическую версию, в соответствии с которой «лидер Арцаха» уже заключил с Азербайджаном какую-то секретную сделку. В результате армянская оппозиция Карабаха собрала напротив резиденции Арутюняна в Ханкенди порядка двух тысяч человек и потребовала от него объяснений. На самом деле особых призывов не требовалось, поскольку группа представителей армянской оппозиции Карабаха уже больше месяца проводит беспрерывную акцию протеста в центре Ханкенди, начавшуюся после того, как Никол Пашинян заявил о своей готовности подписать мирное соглашение с Азербайджаном, даже если его за это назовут «предателем» и отстранят от власти. И вот теперь карабахские армяне потребовали от Араика Арутюняна публично объявить, что он не признает такого мирного соглашения.

К слову, несколько дней назад карабахские сепаратисты во главе с Араиком Арутюняном уже приняли подобное заявление. Но поскольку достигнутая в Праге договоренность не была прокомментирована главарем сепаратистов, жители Ханкенди резонно посчитали, что Арутюнян и Пашинян достигли между собой некоей тайной договоренности. Тигран Петросян, один из активистов протестного движения в Карабахе, сообщил порталу «Кавказский узел», что Армения и Азербайджан уже готовятся подписать мирное соглашение. По его словам, такая политика властей Армении неверна, однако все это проводится по согласованию с «руководством Карабаха». «Мы имеем право обратиться к нашим властям с вопросом: какие переговоры вы ведете? – воскликнул Петросян. - Что вы там обсуждаете? Мы должны добиться ответа от властей и знать, к чему они нас ведут – к интеграции или к независимости?» Участники акции в Ханкенди вначале потребовали незамедлительной встречи с «президентом» и ответа на их вопросы, а в 20.35 направились к дверям «резиденции», которые находились под плотной охраной полиции. Через пять минут им сообщили, что Арутюнян выйдет для разговора с протестующими. Одна из участниц митинга Наринэ Григорян, которая вела прямой эфир с митинга, заявила, что «все, кто сидит дома и не выходит в знак протеста на площадь, выражает тем самым согласие жить в составе Азербайджана».

К 22.00 к митингующим вышел «спикер парламента» Артур Товмасян и сказал, что Арутюняна в резиденции нет, а в 22.30 активистка движения Кристин Балаян сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что люди продолжают ждать выхода Арутюняна и требуют, чтобы он ответил на высказывания Ильхама Алиева. «На данный момент людей на площади становится все больше, их уже более двух тысяч, - рассказала Балаян. - Никто не понимает, почему Араик отказывается к ним выходить. Уже звучат призывы к его отставке». Ближе к полуночи большая часть участников акции, так и не дождавшись появления Арутюняна, разошлась по домам. Активисты движения остались ночевать на площади, продолжая круглосуточную протестную акцию. Тем временем в Ереване представители властей заявляют, что Пражское соглашение было неизбежным и достижению двустороннего мирного соглашения путем признания территориальной целостности Азербайджана альтернативы нет.