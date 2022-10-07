Украина освободила новые населенные пункты в Луганской области

За последние дни ВСУ освободили 7 населенных пунктов в Луганской области, заявил губернатор Сергей Гайдай в своем Facebook-аккаунте.

По его словам, были освобождены населенные пункты Новолюбовка, Невское, Грековка, Новоегоровка, Надежда, Андреевка и Стельмаховка.

"Несмотря на резонанс в Интернет-сообществах, мы не сразу сообщили об изгнании... из этого населенного пункта. В то время там еще продолжались стабилизационные меры. Как и в других деревнях, в которые вошли наши военные. В настоящее время все семь населенных пунктов полностью контролируются Украиной", - написал он.