В США представили «беспилотный» танк

В Соединенных Штатах корпорация General Dynamics Land Systems представила прототип танка нового поколения Abrams X, которому не нужен экипаж, пишет BBC.

В описании танка сказано, что у него будет "необитаемая" башня, там не будет заряжающего и, скорее всего, будет установлено устройство автоматического заряжания пушки.

Система будет с искусственным интеллектом, что позволит управлять машиной в "беспилотном" режиме.

Танк представят на выставке Ассоциации армии Соединенных Штатов, которая откроется в Вашингтоне 10 октября.