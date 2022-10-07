Эстония против переговоров с Путиным

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью британской газете The Telegraph призвала не вступать в переговоры с президентом России Владимиром Путиным о мирном урегулировании в Украине.

«Не следует вести переговоры с россиянами, потому что это им выгодно. В долгосрочной перспективе мы заплатим более высокую цену», - сказала Каллас.

При этом Каллас выразила беспокойство в связи с тем, что западные союзники могут склонить Украину к «преждевременным мирным переговорам». По словам эстонского премьера, у Запада имеется «совсем иное понимание» того, что мир может означать для стран, находившихся ранее за железным занавесом. «Для половины Европы окончание Второй мировой войны означало мир, означало процветание. На другой стороне Европы мир означал зверства, пытки и массовые депортации», - пояснила она.