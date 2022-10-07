Премьер-лига: «Карабах» одержал восьмую победу в восьми матчах

В Габале команда Гурбана Гурбанова со счетом 1:0 обыграла местный одноименный клуб. Единственный гол на 58-й минуте забил Филип Озобич. На 43-й минуте у «Габалы» был удален Илькин Гыртымов.

«Карабах» в нынешнем чемпионате пока не потерял ни одного очка. У агдамцев 24 очка из 24-х возможных.

В заключительном матче тура сегодня «Сабах» примет «Кяпяз» и в случае победы вновь единолично будет занимать 2-е место.

Напомним, в других матчах 9-го тура были зафиксированы следующие результаты: «Зиря» - «Шамахы» - 1:0, «Сабаил» - «Сумгаит» - 1:0, «Нефтчи» - «Туран-Товуз» - 0:0.

Турнирное положение:

1. «Карабах» - 24 очка (8 матчей)

2. «Сабах» - 19 (8)

3. «Нефтчи» - 19 (9)

4. «Зиря» - 16 (9)

5. «Габала» - 15 (9)

6. «Туран-Товуз» - 11 (8)

7. «Сабаил» - 8 (9)

8. «Кяпяз» - 4 (8)

9. «Сумгаит» - 4 (9)

10. «Шамахы» - 2 (9).