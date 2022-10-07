Чавушоглу раскритиковал армянскую общину Франции

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что часть армянской диаспоры во Франции выступает против процесса нормализации отношений Армении с Турцией и Азербайджаном, передает агентство Anadolu.

Чавушоглу отметил, что некоторые диаспоры выступают против установления хороших отношений и поддерживают вражду. Турецкий министр на встрече с представителями турецкой общины в Страсбурге призвал своих соотечественников, проживающих во Франции, «бороться с подобными проявлениями».

Чавушоглу также анонсировал возможный визит президента Франции Эммануэля Макрона в Турцию по приглашению своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.