Переговоры России и Запада могут пройти в Стамбуле

Переговоры между Соединенными Штатами, Германией, Францией, Великобританией и Россией могут пройти в Стамбуле. Об этом заявил председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель, пишут российские СМИ.

"Мы предполагаем, что местом переговоров может выступить Стамбул – конечно, в случае согласия сторон. Стамбул может стать приемлемым для всех сторон местом", - сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявлял, что президент России Владимир Путин хочет добиться новой «большой сделки» с Западом, которая позволит заключить новое соглашение между Россией и западным миром, а также остановить войну в Украине.

Анкара готовит план переговоров, его наброски были отправлены в Вашингтон. США позитивно отреагировали на эту инициативу.