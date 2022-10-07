США могут признать Россию государством-спонсором терроризма

В Конгресс Соединенных Штатов внесли законопроекты о признании России государством-спонсором терроризма, а ее действия в Украине - геноцидом, заявил старший советник Конгресса Пол Массаро в Twitter.

По его словам, сразу два проекта внесли сенатор Линдси Грэм и конгрессмен Тед Лиу. Проект о признании действий России в Украине геноцидом внес конгрессмен Стив Коэн.

Напомним, 7 сентября президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что его администрация не планирует внесение России в список государств-спонсоров терроризма, так как это неэффективно для привлечения России к ответственности.