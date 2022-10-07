ЕС готовит санкции для союзников России

Европейский союз готовит новые санкции для России и людей и компаний из третьих стран, кто помогает ей обходить санкции, пишет Bloomberg.

Согласно данным издания, новые санкции позволят Европе ограничивать тех, кто помогает Москве обходить уже принятые ограничения.

Кроме того, санкции могут применяться к тем, кто ввозит запрещенные российские товары в ЕС через третью страну, при этом скрывая их страну производства, или экспортирует запрещенные товары в Москву. Под санкции могут попасть и граждане Евросоюза.

Отдельным пунктом нового пакета могут стать санкции, разрешающие арестовывать подсанкционные активы. Сейчас нет правил, которые позволяют это делать.

В качестве отдельного шага комиссия работает над законодательством, которое позволит арестовывать подсанкционные активы. Нынешние правила предусматривают, что юридическая возможность конфискации активов может открыть дверь для использования активов, находящихся под санкциями, для восстановления Украины.