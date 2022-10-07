Скончалась заслуженный деятель искусств Азербайджана

Заслуженная артистка Азербайджанской Республики, композитор Рухангиз Гасымова скончалась в возрасте 82 лет. Об этом сообщил театровед Анар Бурджалиев.

Рухангиз Гасымова родилась 12 июля 1940 года в Баку. Долгое время работала звукорежиссером и композитором на Азербайджанском государственном телевидении и радио.

16 сентября 2005 года Р. Гасымовой было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств Азербайджана», 30 декабря 2015 года – индивидуальная стипендия президента Азербайджанской Республики, а 17 сентября 2019 года - Почетная грамота президента Азербайджана.