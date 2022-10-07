Мощный взрыв в Стамбуле ОБНОВЛЕНО; ВИДЕО
Огонь на месте взрыва в Стамбуле взят под контроль, сообщается об одном раненом, пишет турецкая газета Milliyet.
Уже известно, что взрыв и последовавший за ним пожар случились в жилом здании района Кадыкей. По одной из версий, причина произошедшего - взрыв бытового газа.
*** 20:49
В Стамбуле прогремел мощный взрыв, сообщают местные телеграм-каналы.
Причина произошедшего пока не установлена.
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