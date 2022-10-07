Стивен Кинг об ударе по Крымскому мосту
Известный американский писатель Стивен Кинг прокомментировал в своем твиттере заявления российских властей, назвавших «терактом» удар по Крымскому мосту.
«После 9 месяцев убийств мирных жителей, пыток и разрушений целых городов взрыв Крымского моста россияне назвали «терроризмом». Большую нелепость сложно и придумать», - написал Кинг.
Ранее Кинг советовал россиянам «убраться из Украины».
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